Poliitika Reinsalu: mul ei ole ambitsiooni presidendiks kandideerida Ohtuleht.ee , täna, 13:01 Jaga: M

Foto: Tiit Tamme

Kuigi poliitilistes kuluaarides on viimasel ajal spekuleeritud võimaluse üle, et tuleval aastal toimuvatel presidendivalimistel on üks arvestatavamaid kandidaate välisminister Urmas Reinsalu, välistas Isamaa poliitik selle võimaluse.