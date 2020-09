Riigikogu roll nõrgeneb: Keskerakond ja EKRE teevad samme presidendi otsevalimiseks 

Riigireformi muudatusettepanekus kirjutatakse, et rahval peaks olema võimalus seada üles oma kandidaat, kui teda toetab vähemalt 20 000 hääleõiguslikku kodanikku. Rahva enda kandidaadi ülesseadmine on üks kompromissettepanekute tegelikule eesmärgile. Peamine soov on presidenti valida otsevalimistega ehk rahvas peaks saama ise otsustada, kes on järgmine riigipea.

Samal teemal Poliitika Poliitikud tahavad presidendivalimisi muuta, aga parteid ei saa kuidagi kokkuleppele „Eesti vabariik jääks jätkuvalt parlamentaarseks vabariigiks ka otsevalitud vabariigi presidendi puhul. Näiteks, Soomes ja Leedus valib presidendi rahvas, kuid keegi ei kahtle Soome vabariigi ja Leedu vabariigi parlamentaarses iseloomus. Puudub ka vajadus otsevalitud vabariigi presidendi pädevuse laiendamiseks,“ kirjutatakse ettepanekus.

Kui otsevalimisi pole võimalik ellu kutsuda, siis soovitakse muuta vähemalt valimiskordagi ja nii et riigikogu kaalukeel nõrgeneks: riigipea peaks valima valimiskogu, mis koosneb rahvasaadikutest ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest.

Muudatusettepanekud tulenevad EKRE ja Keskerakonna riigikogu valimisprogrammidest. Karilaiu sõnul selgitab see ka seda, miks pole muudatuste taga kolmandat koalitsioonierakonda ehk Isamaad. „Tean, et Isamaa on nõus debateerima selle üle, et viia valimine valimiskogusse ja laiendada valijameeste kandepinda, aga viiest parlamendijõust kolm ei toeta otsevalimisi,“ rääkis Keskerakonna aseesimees.

Kuna muudatused puudutavad põhiseadust, tähendaks, et sellele on vaja heakskiitud ka järgmises riigikogu koosseisus. Seega, kui muudatused on vastuvõetavad, võiks neid töös näha 2026. aastal, mitte 2001. aastal, kui toimuvad järgmised presidendivalimised.