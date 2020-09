ÕL VIDEO | Kas Tallinna vanalinna söögikohad jäävad ellu? „Kes kiiremini jalga laseb, see kõige rohkem võidab!“ 

Tegelikult on asi mõistagi naljast kaugel. Rein Beljajevi sõnul püüab Scheeli restoran praegu kohalike elanike tähelepanu äratada eriti soodsate hindadega. "Kõik hinnad on niivõrd alla löödud, et see on meeletu!" räägib ta. "Nende hindadega me vee peale ei jää."