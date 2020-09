Saareriik Barbados soovib kuninganna Elizabeth II-st lahti saada 

Endise Briti kolooniana on 1966. aastal iseseisvunud Barbados säilitanud ametliku sideme Suurbritannia kuningakojaga. Barbadose riigikorraks on siiani konstitutsiooniline monarhia ja ametlikuks riigipeaks 94aastane kuninganna Elizabeth II. Sarnasel moel on Euroopa riigiga seotud veel mitmed kunagise võimsa Briti impeeriumi koosseisu kuulunud riigid, kes küll 20. sajandil iseseisvusid. Barbados soovib nüüd aga uut ajajärku alustada ja end vabariigiks kuulutada, kirjutab The Guardian.

Mõte Barbadose vabariigiks muutmisest pole sugugi uus. 1998. aastal soovitas saareriigi põhiseaduslikkuse järelvalve komisjon üleminekut vabariigiks, ent tollal jäi asi soiku. 2015. aastal teatas tollane Barbadose peaminister Freundel Stuart, et lähitulevikus on vaja muuta monarhia vabariikluseks. See taheti korraldada ühe aasta jooksul, ent ka siis ei tulnud veel sellest midagi välja. Nüüd on aga barbadoslaste soov saada vabariigiks kindlam kui kunagi varem.