OTSEPILT | Riigikogu võtab valitsusjuhid kruustangide vahele. Kas oravad umbusaldavad rahandusminstrit? 

Kallas on varasemalt kirjeldanud umbusaldamise tagamaid Delfile :

rahandusminister on välisluureameti ja väliministeeriumi soovitustele vastu läinud ning palganud Eestit esindama USA advokaadi, kellel on sidemed Kremli ja Vene rahapesijatega.

„Miks peaminister usaldab pigem korduvalt valetamisega vahele jäänud rahandusministrit ja mitte välisluureametit?“ küsis Kallas retooriliselt. Vastus on tema sõnul selge: Helme on koalitsiooni kaalukeel ja valitsust hoitakse koos iga hinnaga. „Isegi, kui hinnaks on Eestile väga kahjulike otsuste tegemine või Eesti huvide tagaplaanile asetamine.“