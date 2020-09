OLULINE LEID: Siberi põhjapõdrakasvatajad avastasid jääajal elanud karu ideaalselt säilinud korjuse 

Korjus toimetati Jakutskis asuvasse ülikooli, kus teadlased asusid seda kohe suure huviga uurima. Nad leidsid, et avastus on enneolematu tähtsusega. Mammutite ja teiste eelajalooliste liikide uurimisega tuntust kogunud Jakutski teadlased väitsid, et karu võis elada Arktika regioonis 22 000 kuni 39 500 aastat tagasi. Looma täpsem vanus tehakse radioaktiivse süsiniku meetodi abil peagi kindlaks.

Jakutski ülikooli paleontoloogiaekspert dr Lena Grigorjeva ütles, et hiljuti avastatud korjus on esimene ja ainus omalaadne leid, millel on säilinud ka n-ö pehme kude. „See on täielikult säilinud, kõik siseorganid isegi nina on omal kohal. Varem leiti vaid konte ja koljusid,“ sõnas teadlane, kelle sõnul on koopakaru korjus kogu maailma jaoks oluline avastus. Grigorjeva hinnangul on loom Euraasias ja Põhja-Ameerikas levinud pruunkaru iidne sugulane. Uuringuga kutsuti liituma teadlasi üle Venemaa. Täpsemad üksikasjad leiu kohta avaldatakse peagi.