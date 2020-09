Tiit Pruuli Eesti turismi hetkeseisust: „Uppuva laeva kujund on mulle südamelähedane.“ 

„Uppuva laeva kujund on mulle südamelähedane,“ nentis „Esimeses stuudios“ teemat lahanud Tiit Pruuli. Eelmisel nädalal Eesti Turismifirmade Liidu presidendiks saanud Pruuli võrdles hetkeolukorda enda ohtrate seiklustega maailmameredel: „Seal on üks reegel, mida on mulle õpetatud: ära kunagi jäta oma meeskonda maha, kui paat väheke kõikuma on hakanud või näed, et torm on tulemas. See on esiteks su aukohus ja teiseks ka väga praktiline: tõenäoliselt on laeva kuni viimase hetkeni võimalik päästa.“

Et kõik need inimesed – Pruuli sõnul kuni 30 000 – koroonakriisis oma valitud ameti juurde jääks, sooviks turismisektor täiendavat toetust mahus 60-90 miljonit eurot. Toompealt tulnud signaalid pole midagi sellist aga lubanud.

„Mille üle mul on hea meel: viimase nädala-pooleteise jooksul me näeme mõlemalt poolt, et me hakkame teineteisest aru saama,“ ütles Pruuli poliitikutega peetud vestluste kohta.

Tuntud reisiselli sõnul läks talle hinge üks hiljutine suhtlus riigiaparaadi esindajaga. „Pühapäeva õhtul kell kaheksa ma kirjutasin e-kirja ühele kõrgele riigiametnikule, ühe ministeeriumi asekantslerile, keda ma pole elus näinud, ei tunne teda, tema ei tunne mind ja palusin kokkusaamist,“ rääkis Pruuli. „20.40 – see kellaaeg jääb mulle ilmselt kauaks meelde – sain ma väga adekvaatse ja asjaliku vastuse ning kohtumisaja selle nädala alguseks.“

Kuli valitsus annaks heakskiidu töötukassast paarikümne miljoni eraldamiseks turismisektori palgatoeks, õnnestuks sellega ametites hoida vaid need inimesed, kes on aastakümneid turismis töötanud, spetsialistid, kes on alaga süvitsi kursis.

„Me valmistame praegu ette järgmise suve plaane, et järgmisel suvel tuleks taas Eestisse turiste. Kaks miljardit – see on päris suur number – on see rahanumber, mille turistid Eestisse aastas jätavad. Ma loodan, et järgmisel suvel me midagi suudame taastada,“ sõnas Pruuli.