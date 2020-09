Maskid ei meeldi? Hakka hauda kaevama! 

„Praegu on saadaval vaid kolm hauakaevajat ja ma mõtlesin, et võiks need inimesed panna nendega koos tööd tegema,“ vahendab Vice Ida-Jaava Cerme piirkonna esindaja Suyono sõnumit. Sellise karistuse on praeguseks saanud vähemalt kaheksa maskipõlgurit. Kohalik poliitik loodab, et hauakaevamine heidutab inimesi tulevikus seaduse rikkumisest.