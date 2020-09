Tallinnas on koroonaviirus neljas koolis ja kolmes lasteaias 

„Praeguseks on meil info, et koroona tõttu on distantsõppele saadetud klasse neljas Tallinna koolis (sh kahes erakoolis) ja suletud on lasteaiarühmi kolmes lasteaias. Nendes õppeasutustes on haigestunud nii lapsi kui ka õpetajaid,“ ütles Tallinna haridusasutuste hetkeseisu kohta linnapea Mihhail Kõlvart.