Vangile ei meeldi trellid: „Süsteem on üles ehitatud nõukogudeaegsel meetodil – sunnil!"

VANGLA: Tartu vanglas karistust kandev Madis on veendumusel, et vangla töötajad kohtlevad neid halvasti ning panevad meelega kannatama, et elu trellide taga oleks võimalikult ebameeldiv. Foto: Aldo Luud

Tartu vangla kinnipeetava sõnul domineerib kinnimajas filosoofia, et süüdimõistetud peavad sooritatud kuritegude eest võimalikult palju kannatama. „Nii vangla kui ka ühiskond on unustanud, et vanglasse saadetud inimene on vaja sealt lõpuks ka välja tuua. Keda te ühiskonda tagasi tahate: kas vähemalt samu kodanikke, kes sinna läksid või väärkoheldud, piinatud ja alandatud psühhopaate?“ küsib ta.