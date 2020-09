Iiri valitsus ja parlament saadeti kogu kupatusega koroonakarantiini 

Donnelly käis teisipäeva hommikul tutvustamas riigi valitsuse uut viieastmelist plaani koroonaviiruse teise lainega toimetulekuks. Näiteks tohivad uuest nädalast uksed avada pubid, kus ei pakuta toitu – välja arvatud pealinnas Dublinis, kus kõigi asutuste uksed jäävad suletuks. Spordisündmustele lubatakse taas publik, kuid vaid 200 inimest ja juhul, kui areeni mahutavus on üle 5000 inimese. Need ja muud sammud peaksid aitama riigil üle elada järgmised kuus kuud.

Pärast plaani tutvustust andis Donnelly aga kolleegidele teada, et tunneb end kehvasti ja ta võttis ühendust enda perearstiga, et anda koroonaproov. Selle tulemuse saabumiseni on kõik Iiri valitsuse ministrid eneseisolatsioonis.