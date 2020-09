Juhtkiri | Milline seksuaalkasvatus on lubatud? 

Põhjuseks pole mitte üksnes mõne (konservatiivse) poliitiku rahulolematus Eestis kasutusel olevate teatud õppematerjalidega, vaid ka tõsiasi, et avalikuks on tulnud mitmed võikad laste väärkasutamise juhtumid. Lapse oskus seista vastu ebasobivale ja vägivaldsele käitumisele ongi üks peamisi põhjuseid, miks võib ühetaolist seksuaalkasvatust – lasteaiaealiste puhul nimetatakse seda ka tunde- ja turvalisuse kasvatuseks – vajalikuks pidada.

Nii olevat haridusminister Mailis Reps Eesti naisteühenduste ümarlaua suvekoolis kohaletulnutele öelnud, et lasteaias on keelatud teha harjutusi, mida on kirjeldatud tervise arengu instituudi välja antud raamatus „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded ja turvalisus“, olgugi et haridusministeeriumi sõnul on pedagoogid õppematerjali valikus vabad. Me ei tea, kas minister püüdis hämamisega rahustada murelikke huvigruppe, sest seni pole ta avalikke kommentaare sel teemal andma soostunud.