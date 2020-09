Seisukoht | Memmekese poeskäigud koroonaajal 

Mõtled, et kas tõesti pole kõigil neil vaevaliselt liikuvatel vanainimestel lapsi või lapselapsi, kes ise toidu koju tooksid. Oma e-poe kontot kasutaksid, et vanainimene ei peaks iga natukese aja tagant paari asja ostmas käia. Nii saaks ju kohale tuua terve nädala jagu kraami, selmet värisevad haprad käed ja küüru kiskuv selg raskeid kompse tassima peaksid. Üldse, koroonaajal võiksid sagedased poeskäigud meil kõigil olemata olla.

Muidugi, iga inimese ja pere lugu pole sama. Ei saa ju ka päris nii võtta, et ahaa, memm koperdab üksi poe poole, järelikult on tal rongalapsed, keda lihtsalt ei huvita. Inimese, eriti vanema inimese harjumusi on raske muuta. Võib-olla on see mõne vanakese jaoks ainus viis ja ainus põhjus, miks jalga kodust välja tõsta ja ennast veidi liigutada.