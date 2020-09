Eesti uudised Aseri hooldekodu koroonajuhtum: haigestunud töötaja puutus kokku vähestega Kristjan Väli , täna, 19:53 Jaga: M

RASKE VÕITLUS: Koroonaviiruse kõrghooajal kevadel nakatus hulk hooldekoduelanikke viirusesse. Paljud ei tulnud võitlusest haigusega eluga välja. Foto on illustratiivne. Foto: Teet Malsroos

Lääne-Virumaal Aseris asuva MTÜ Lille Turvakodu töötajal avastati pühapäeval koroonaviirus. Terviseamet on välja selgitanud, et nakkusohtlikul ajal viibis ta tööl vaid öövalves, kandis maski ja puutus kokku vähestega. On lootust, et suuremat puhangut ei tule.