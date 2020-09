Eigo Kaljurand | Kriisijuhtimine, hukas hooaja päästmine ja maaslamaja löömine? Jalgpallijuhid, võtke mõistus pähe! 

Pariisi Saint-Germain teatas septembri alguses, et neil on koroonaviirusega pahasti ja tiimis on seitse nakatunud mängijat. Kuid sellest ei tekkinud paanikat. Haigestunud atleedid saadeti karantiini ja liigahooaeg jätkus nagu poleks midagi juhtunud, sest lähikuudel võib kolle tekkida igas tiimis ja olukorraga tuleb leppida.

"Meie arusaamist mööda on hotellis toimunud mängijate vahelisi kokkupuuteid, teistmoodi ei saa viirus levida," sõnas toona Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ja vastas täpsustavale küsimusele, et jutt ei käi teiste meeste kokkupuutest juba varem positiivse proovi andnud mängijaga, vaid omavahel. Ta lisas, et jalgpalliliit keskendub nüüd sellele, et päästa Kalju hooaeg koduses liigas.

Millest selline paanika? Kas Prantsusmaa jalgpalliliit rääkis PSG juhtumi puhul kriisijuhtimisest? Kas neilt tuli sõnum, et hooaeg on hukas? Kas meeskond visati bussi ette, et nende mängijad ei suuda isolatsiooni hoida? Ei. Asja võeti mõistusega, sest koroonajuhtumeid on tulnud varem ja tuleb ka tulevikus.

Kahjuks pole parem ka Nõmme Kalju enda reaktsioon, kes peab nädalavahetusel mängima Levadiaga. Kaljut ei saa isolatsioonikohustuse tõttu aidata need mängijad ja treenerid, kes käisid eelmisel nädalal Ungaris euromängul ja nende president Kuno Tehva polnud selle otsusega rahul, sest tiimis on seetõttu väga palju puudujaid.

"Maaslamajaid ei lööda? Peatreener puudub, abitreener puudub, kaks väravavahti puuduvad, KTM mängijad, muidugi puuduvad, trennid? Siiani pole saanud teha, homme 5-6 mängijat alustavad. Ahsoo, arst ja füsio ka puuduvad. Premium Liiga, lets go, kui nii, siis nii," kirjutas Tehva oma isiklikul Facebooki lehel.

PSG esimesest liigamängust jäid eemale superstaarid Marquinhos, Leandro Paredes, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Angel Di Maria, Mauro Icardi ja Neymar, Meeskonna peatreeneril Thomas Tuchelil oli trennis vaid 11 meest, sest lisaks olid paljud pallurid koondiste juures. Lõpuks alustas matši alustas ründetrio, kus olid 18aastased debütandid Arnaud Kalimuendo Muinga ja Kays Ruiz-Atil, väravat kaitses tiimi kolmas number Marcin Bulka.