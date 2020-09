Ameeriklaste Black Hawkid lennutasid Eesti luurajaid 

„Helikopter ei ole küll põhiline luureobjektile liikumise vahend, kuid sõdurite jaoks on selline koostööharjutus kindlasti unustamatu ja motiveeriv kogemus,“ ütles harjutuse korraldaja luurekompanii ülem kapten Priit Värno lisades, et samuti on säärane koostööharjutus kasulik USA üksustele endile kui ka erinevatele Eesti toetusüksustele, kes organiseerisid kopterite logistilise toetuse Ämari baasist Tapale.