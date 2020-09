LAPSEVÄGISTAMISE AVALIKUSTAMISELE EELNES SÜÜDLASE ENESETAPP: „Kadri tegi julge sammu, tema süüdistamine pole õige.“ 

27aastane Kadri rääkis „Pealtnägijas“, et isa oli teda lapsepõlves seksuaalselt väärkohelnud. Päev varem võttis saate eetrisse jõudmisest teadlik 50. aastates isa endalt elu. Lõuna-Eesti väikelinnas, kus sügavalt usklik pere elab, lõhkes justkui väike pomm. On neid, kes Kadri julgust hindavad, kuid on ka neid, kes noorele naisele tema avameelsust ette heidavad.