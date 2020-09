Saksamaa soovib pakkuda peavarju 1500 migrandile, kes kaotasid Kreeka põgenikelaagri põlengus elupaiga 

Enam kui 12 000 inimest – kellest enamus olid varjupaigataotlejad Afganistanist, Süüriast ja Aafrika riikidest – jäid eelmisel nädalal pärast Lesbose saarel asuva Moria põgenikelaagri mahapõlemist peavarjuta. Saksa valitsuse allikad ütlesid Reutersile, et Saksamaa on valmis majutama migrante, kelle varjupaigataotlused on vastu võetud ja kes viibisid Lesboses.