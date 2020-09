GALERII | NOBEDATE NÄPPUDEGA MINISTER: kas Urmas Reinsalu vääriks nutisõltlase diagnoosi? 

„No mis see inimese elu on kui võitlus tehnoloogilise olmega? Ja minagi tegin katse seda äppi alla laadida. Aga esialgu on võitjaks äpp. Minu telefoni on laetud igasuguseid turvasüsteeme, et välismaa spioonid sinna sisse ei pääseks, ja need suutsid efektiivselt selle äpi allalaadimist blokeerida,“ ütles Reinsalu. „Mis ei tähenda, et ma ei jätka võitlust. Ma kutsun kõiki inimesi üles, kellel spioonivastast tarkvara ei ole, seda võitlust pidama. Ja küllap ka mina saan selle äpi. Kindlasti on seda äppi mõistlik alla laadida. Katse on mul tehtud. Ja see on töös. See on töös.“