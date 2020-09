TERVENEMISE MÄRGID: mürgitamise ohver Navalnõi suudab iseseisvalt hingata 

Kreml väidab, et uurib juhtumit iseseisvalt ja ei lase ennast teistel riikidel survestada. EuroNews kirjutab, et Venemaa nõudis oma korrakaitsjatele ligipääsu Navalnõile, et nood saaksid teda küsitleda, lisaks ka kõiki tõendeid närvimürgi kasutamise kohta. Selle peale vastasid sakslased, et kõik asjakohased materjalid on edastatud Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile ning osutasid, et juhtumisi on Venemaa ka ise selle liige.