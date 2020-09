Siim Kallas | Võlg on ikka võõra oma 

Tõsi on, et rikkaks teeb meid meie oma teenitud raha. Seda ei ole Euroopa abirahad. Seda ei ole ka laenuraha.

Raha tagatiseks on töö

Kui valitsejatel on keldris kullakott, siis võib sealt seda kulda jagada, nii kuidas valitseja tahab. Aga tänapäeval ei ole raha mitte kullakott, vaid makse- ja ringlusvahend, mida majandus kasutab kaubanduses, tootmises, ekspordis. Tänase raha tagatiseks on töö. Tootmine kaubandus, eksport. Kui tahetakse rohkem kulutada, tuleb rohkem töötada. Rohkem töötamisel on piirid. Tööviljakus, töötajate arv, töötamise aeg.

Statistikaameti rahvastikuarengu põhiprognoos ütleb, et 2040. aastaks väheneb Eesti rahvastik umbes 30 000 inimese võrra. Kui lähtuda vanaduspensionäride arvu kasvust eelmisel kümnendil, siis võib oletada, et 2040. aastaks on vanaduspensionäre 20 000 võrra rohkem. Aasta 2040 ei ole enam ilmselt minu probleem, küll aga on see minu lastelaste probleem. Nemad peavad rohkem töötama või rohkem oma teenitust riigile ära andma, et meie tänaseid kulutusi kinni maksta.

Omal ajal tahtsime me pensionisüsteemi kujundades vältida seda, mis nüüd on juhtunud. Poliitilised erakonnad teevad lubadustest tõsta pensione poliitilise kampaania osa.

Ühel arutelul riigikogus esines üks EKRE parlamendisaadik laenu teemal. Pool napist 8st minutist kõneajast kulutas ta tavapäraselt Reformierakonna sajatamisele ja laenamise ülistamisele, aga teine pool pühendas korralagedusele laenuraha kasutamisel. Aga see ongi ju probleem!

Laenamisest rõõmustavad pangad