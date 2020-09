Lasteaedadele mõeldud seksuaalkasvatuse õppematerjali ümber valitseb segadus 

Kõnealuse raamatu koha pealt võttis hiljuti sõna EKRE naisühenduse juhatuse liige Evelin Poolamets. Ta teatas eelmisel nädalal Õhtulehes avaldatud kommentaaris, et haridus- ja teadusminister kinnitas talle augusti lõpus toimunud Eesti Naisteühenduse Ümarlaua (ENÜ) suvekoolis, et õppematerjali „sisendi andsid teadlased ja selliseid harjutusi nagu raamatus kirjeldatud, on lasteaias keelatud läbi viia“. Samuti oli minister toonitanud, et lasteaedade õppejuhid peavad väga rangelt kontrollima, keda lubada lasteaedadesse esinema ja keda mitte. Kas raamat ongi siis lasteaedades keelatud – nagu Reps Poolametsale vihjas – ja seetõttu õppematerjalina võrdlemisi kasutu? Õhtuleht pöördus selgituste saamiseks haridus- ja teadusministeeriumi poole.