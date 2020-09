Maxilla Hambakliiniku tunnustatud parodontoloog: igemehaigused on tugevalt seotud inimese üleüldise tervisega 

Kui oled märganud, et igemed veritsevad või on sinu peres olnud sarnaseid probleeme (pärilik faktor), siis on soovitatav tulla Dr Justin Darby konsultatsioonile, et leida probleemile lahendus. Veritsevad igemed võib olla märk parodontiidist ehk igemepõletikust. „Hammaste ümber olevate kudede pind on umbes sama suur kui inimese mõlema peopesa pind. Pikaaegne põletik nii suures pinnas tõstab oluliselt põletikuriski terves organismis,” ütleb dr Darby.

Dr Justin Darby sõnul võivad igemehaigused olla ka geneetiliselt edasikanduvad. Paljudel avalduvad igemehaiguste sümptomid alles 30ndast eluaastast. Sümptomiteks on hambapesu ajal veritsevad igemed, loksuvad hambad, taandunud igemed või suurenenud vahed hammaste vahel. Haigus on eriti salakaval just põhjusel, et suurel osal juhtudest progresseeruvad igemehaigused ilma igasuguste sümptomite, valu ja tundlikkuseta.

Enamike inimeste puhul on igemehaiguseid lihtne ravida ja kontrolli all hoida. Siiski on väga oluline varakult ära tunda patsiendid, kes on igemehaigustele vastuvõtlikud ja neid võimalikult varajases staadiumis ravida. Selliste patsientide puhul on tähtis, et patsient mõistab, et enda tervise seisukohast on väga oluline igapäevane õige suu- ja igemehooldus ning iga-aastane igemete kontroll spetsialisti juures.

Hiljutised uuringud näitavad, et igemete tervis on otseselt seotud inimese üleüldise tervisega. Ravimata igemehaiguste tagajärjeks võib olla hammaste kaotus ning suur seos on ka paljude muude haiguste tekkega (diabeet, südame- ja veresoonkonna haigused, hingamisteede haigused jpm). Dr Darby seletab, et peale igemeravi ja õige igapäevase suuhügieeni rakendamist langeb üleüldine organismi põletikunäitaja ning võimalus erinevate haiguste tekkeks.