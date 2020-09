Lukašenka kohtumisest Putiniga: Valgevene peab oma vanema vennaga kokku hoidma 

Putini ja Lukašenka suhted pole viimastel kümnenditel olnud sugugi nii ideaalsed, kui arvata võiks. Näiteks üritas Lukašenka 2000ndatel Venemaast distantseeruda. Samuti on Lukašenka kritiseerinud viimastel aastatel Venemaa kõrgeid gaasihindu. Putin ei nõustu suuremaid soodustusi tegema, kui Valgevene Venemaaga tihedamalt ei integreeru, mis oleks omakorda vastumeelne paljudele valgevenelastele – niigi on kahel riigil tugevad militaar- ja majandussuhted. Kõike arvestades on Lukašenka Venemaa jaoks siiski teada-tuntud tegelane ja ajalugu on näidanud, et Putin ei kipu toetama režiimimuutust riikides, mida valitsevad diktaatorid.