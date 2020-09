PLAHVATAVAD PUUD: Trump leiab, et teadlased USA metsapõlengute põhjuseid tegelikult ei tea 

Augustist saati leegitsevad peamiselt Californias, ent ka Oregonis ja Washingtonis võimsad metsatulekahjud. Kokku on hävinud üle kahe miljoni hektari metsa, hukkunud 36 inimest, paljud on kadunuks jäänud. Leekides hävivad terved linnakvartalid ning kodust pidid lahkuma sajad tuhanded inimesed. AP kirjutab, et iroonilisel kombel on põlengutest õhku paiskuv paks toss tuletõrjujatele omal moel kasuks, sest blokeerib kõrvetavaid päikesekiiri ning seeläbi jahutab natukesegi maapealset temperatuuri. Hingamine on tulega võitlejatel mõistagi raskendatud.