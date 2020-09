President Kaljulaid alustab tööd Pärnumaal ja nii järgmised kaks nädalat 

Pärnu linn on riigipea ametlikuks töökohaks 15.–25. septembrini, mille käigus on plaanis külastada kõiki Pärnumaa omavalitsusi, seal toimetavaid ettevõtteid ja kogukondade eestvedajaid. Täna kell 11.00 on kõik kohalikud oodatud Pärnu tervitamistseremooniale Iseseisvuse väljakul ja kell 18.30 algavale rattatuurile Jaansoni rajal, ent plaanis on veel ka Pernova loodusmaja ja Pärnu Raja lasteaia külastus ning Pärnu linnavolikoguga kohtumine. Esimese nädala sisse mahuvad veel Lääneranna valla ja Saarde valla külastus ning retk Soomaale.