„Ma tirin sul emaka välja ja panen radiaatori peale kuivama!“ 

Häiriva sisuga kirjade saatmine hakkas uuesti pihta tänavu veebruaris. Jane ei ole kindel, kas tegu on sama inimesega, kes talle viis aastat tagasi kirjutas, kuid mõningad märgid sellele viitavad. Nimelt kasutas kirjasaatja 2015. aastal varjunime Karola, mis tegelikult ei olnud õige. Nüüd, kui Jane taas sõnumeid saama hakkas, küsis salapärane isik temalt kohe: „Ega sa ei tea, mis Karolast saanud on?“ Kirjad on saabunud nii Jane blogisse kommentaaridena kui ka tema e-mailile ja Facebooki postkasti. On tulnud ka kõnesid.