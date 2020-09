Koroonaviirus jätab ära Tallinna traditsioonilise valgusfestivali 

„Valgusfestival on igal aastal oodatud ja populaarne sündmus, möödunud aastal osales festivalil ligikaudu 20 000 pealtvaatajat. Paraku ei suuda me sellise rahvahulga puhul tagada inimeste ohutut hajutamist valgusrännaku läbimisel, ühistranspordiga Kadriorgu või hiljem sealt koju sõites,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Abilinnapea sõnul ei ole mõeldav, et linna töötajad hakkaksid tänaval inimeste tervislikku seisundit hindama või temperatuuri mõõtma. „Kahjuks ei saa me garanteerida, et valgusvaatemängu tuleksid parki nautima ainult terved inimesed. Seetõttu otsustasime raske südamega Kadrioru pargi ühe tähtsündmuse tänavu ära jätta, kuid loodame, et järgmisel aastal on koroona vaibunud ja saame kavandatud ilu siiski linlaste ette tuua,“ ütles Klandorf.