„Kehka tunnid“ võivad koroonaviiruse tõttu ka talvel õue jääda 

Uue kooliaasta algul viiakse kehalise kasvatuse tunde üle Eesti läbi värskes õhus ja traditsioonilisel viisil, vahendab ERRi uudisteportaal . Välistatud pole seegi, et koroonaviiruse leviku tõttu jäävadki tunnid ka külmemate ilmadega toimuma kõigest õuetingimustes.

„Kui koolid suudavad lapsi võimalikult palju õue viia, on see igati positiivne. Riiklikul tasandil ei ole ette kirjutatud, et mingi kogus peab toimuma siseruumides ja mingi kogus väljas,“ kinnitas haridus- ja teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna nõunik Pille Liblik.