Toomas Alatalu | Kas Narvaga või Narvata? 

Küsida võib kõike, ent ajalugu teab ühe kalda ja märksa pikemalt kahe kalda Narvat! Ehk siis – kumba Narvat silmas peetakse? Selge see, et poliitikat ja poliitilist selgitustööd saab ja tuleb teha seal, kus see võimalik ja vajalik. Narva puhul püsivalt vajalik, sest millest siis piirilinnas ikka huvitutakse ning on ju piisavalt olnud kõmu linna kuulumise ja nn äraminekukatse üle 1993. aastal.

Esimene enesemääramine

Nagu võis eeldada, siis poliitilist kõrgpilotaaži stendidelt välja ei loe. Küll aga jagub segaseid väiteid. Pika teksti sissejuhatavas osas mainitakse, et „meie riigi territoorium oli pikki sajandeid lõhestatud Eesti- ja Liivimaaks“. Minu ülikooliõpingute ajal räägiti ja ma ka ise õppejõuna rääkisin, et Tsaari-Venemaa aegu aastatel 1710–1917 olime jagatud kolme kubermangu vahel ehk siis oli lisaks Jamburgi (Peterburi) kubermangu koosseisu arvatud Narva ja selle ümbrus.

Peeter I liitis selle viimase Venemaaga veel 1704. aastal, sest toonaste pikaajaliste sõdade tulemused sõltusid teiste valitsejate nõusolekust ja mis käes, see käes. Stendidel on mainitud ka 1917. aasta detsembris Narvas ja selle ümbruskonnas toimunud rahvahääletust, mille tulemusena siirdus „koos Narvaga Eesti kubermangu koosseisu ka Ivangorod, mis oli tollal Narva linnaosa.“

Hea, et see on vähemalt mainitud. Tegelikult tasuks ikkagi selgelt öelda, et aastatel 1649–1945 oli Narva üks terviklinn ühe jõe kahel kaldal, nagu neid Euroopas ja ka maailmas on palju. Nimekaim vast Budapest. Peamine peaks olema hoopis see, et 1917. aastal peeti Narvas koguni kaks rahvahääletust. Sealjuures viimane Vladimir Lenini nõusolekul (koopiat sellest allkirjastatud dokumendist eksponeeriti veel sel sajandil Narva muuseumis) selleks, et piirkond saaks ühineda Eestimaaga.

See pole ainult meie väike teadmine, vaid suur ajalugu – need rahvahääletused olid esimesed Venemaal ja reklaamigem neid kui näidet rahvaste esimestest enesemääramistest kohalikul tasandil. Tegu oli ju uue sõnaga rahvusvahelises õiguses, millest juhindumist me täna kaitseme.

Selge see, et 1917. aastast ei kirjutata seepärast, et soovitakse vältida Stalini 1944. aasta korralduse mainimist, millega tühistati antud rahvahääletuse tulemused ja Narvas sündis kõige absurdsem olukord, st riigipiiriks sai linna läbiv jõgi ehk siis linn jagati kahe riigi vahel. Ent see on vaid osa suuremast Eesti-Venemaa piiri probleemist, mida otsustati 1920. aastal Tartus ja viimati Moskvas.