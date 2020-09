Juhtkiri | Koroonasügis paneb riigikogu proovile 

Kuigi rahvusliku rikkuse vähenemine on selle eesmärgi täitmise teinud tehniliselt lihtsamaks, on samas selge, et teadustegevus ja kõrgharidus, mille heast käekäigust sõltub laiemalt kogu riigi toimetulek, vajavad mitte ainult rahastuse säilimist, vaid ka lisaraha.