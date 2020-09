KUS OLID KULD JA TEEMANDID? Varandusepeitja surm jättis õnneotsijad pika ninaga 

2010. aastal ilmunud elulooraamatus kirjutas Fenn, et kui ta 1980. aastate lõpus neeruvähist võitu sai, inspireeris see teda mõtlema oma pärandist ning ka tervislike eluviiside propageerimisest. Raamatus avaldas ta, et peitis USA Kaljumäestikku umbes miljoni dollari väärtuses varandust (selle väärtus võib olla ajaga ka kasvanud). 19 kilo kaaluvast kirstust võib leida ehteid, vääriskive, kullakänkraid ja muud huvitavat, mida Fenn noorusajal kokku kogus. Mäestik läbib mitut USA osariiki. Aardeotsijatele jättis Fenn abivahendiks vaid luuletuse, mis pidi kirstu asukoha väidetavalt paljastama. Ta lubas, et kirst asub nähtaval kohal ning et tema seda mujale ei vii. Selle aasta 6. juunil teatas Fenn, et keegi, kelle nime ta ei avalda, leidis aarde üles ja jaht sai läbi.