Seisukoht | Kui palju on koroonapositiivseid tegelikult? 

Seega tekib küsimus, et kui palju võib olla neid inimesi, kes ei tea, et nad on viirusesse nakatunud, ja millisel juhul tuleks ise haigestumist kahtlustada. Viimasel viiel päeval on positiivse proovi andnud vastavalt 15, 32, 23, 21 ja 22 inimest. Ent enamik neist on testima läinud sellepärast, et keegi nende lähikondlastest jäi haigeks. Või mõnel muul põhjusel, näiteks kui Nõmme Kalju jalgpalliklubis puhkes kolle, polnud teadete põhjal mängijatel ühtegi viiruse sümptomit, kontroll tuli teha aga kohustuslikus korras.

Statistika on näidanud, et viimasel ajal on nakatunute seas rohkem noori ning kuna koroona on üle elatud kergemalt, on välja käidud ka variant, et haigustekitaja võib olla muteerunud. Kui see tõele vastab, siis on väga raske hinnata, kui palju viirusekandjaid võib Eestis tegelikult olla. Sest ega terve inimene ju ilma põhjuseta testima ei lähe.