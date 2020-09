Teadliku lapsevanema ABC laste hambaravis ja suuhoolduses 

Lapsevanem mängib suurt rolli selles, kas lapsel tekib hambaarstihirm või mitte. Kindlasti ei tohiks lapsele öelda: “Ära karda, hambaarst ei tee sulle haiget ega süsti!”. Lapsesõbralik hambaarst ei kasuta hirmutavaid sõnu. Sõna „süst“ asemel ütleb ta, et paneb hamba tuttu, „puuri“ nimetab ta hambadušiks. Esimesel visiidil tutvub laps kabinetiga ning vaadatakse üle kõik hambad, vajadusel pestakse need puhtaks, et laps harjuks suus toimetamise ja erinevate häältega. Kui mõni hammas vajab ravi, siis sellega alustatakse üldjuhul alles teisel visiidil ning ka siis on soovitatav alustada kõige väiksemast august (kui just mõni hammas ei valuta).