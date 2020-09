Kristel Kruustük: kui arvuti ei ole piisavalt kiire, siis mina seda ei kasuta  

Kristeli sõnul on tema elus väga oluline roll tehnoloogial. „Minu täiesti asendamatu kaaslane on täna Huawei Watch GT 2, muidugi telefon ja arvuti ka! Tehnoloogia ümbritseb mind küll vist nüüd igal sammul, arvestades, et mu kell käib minuga alati kaasas,“ ütleb Kristel.

Kristel püüab end igapäevaselt kursis hoida uute innovaatiliste toodete ja teenustega. „Naljakas mõelda, et ma väiksena ei osanud isegi unistada, et minust võiks ühel päeval tehnoloogiaga lähedalt seotud inimene saada. Nimelt keskkooli lõpus ma ei teadnud, mida oma eluga peale hakata. Õnneks sattusin õe kutsel Londonis kokku tema sõprade ja tuttavatega, kes kõik ütlesid, et kui sa ei tea, mida teha tahad, siis mine õpi infotehnoloogiat, sest see on meie olevik ja tulevik. Ja nii ongi. 12 aastat hiljem – midagi pole muutunud,“ meenutab Kristel.

Sülearvutit kasutab Kristel enim tööülesannete täitmiseks. „Kiireloomulised asjad saan telefoniga tehtud, aga kui on vaja korralikult ajusid ragistada ja mõttetööd teha, siis kasutan alati arvutit. Suur ekraan ja mugav trükkimine avab maailma minu jaoks kuidagi teistmoodi. Loomulikult teen ka enamus konverentskõnesid ja presentatsioone arvutis,“ märgib Kristel.

Huawei Eesti koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on sülearvutite ekraanid teinud viimastel aastatel läbi märgatava arengu. „Näiteks uue MateBook X Pro 13,9 tolline 3K FullView ekraan on loodud nii, et värvid oleks äärmiselt detailsed ja realistlikud, aga displei ehitust silmas pidades on maksimeeritud ka ekraani ja korpuse suhe,“ ütleb Mishina.

Üheks olulisemaks aspektiks sülearvuti funktsionaalsuses peab Kristel kiirust. „Kui pole kiirust, pole minust kasutajat. Hangumine, kokku jooksmine ja üleüldine aeglus on väga närvesööv. Tööl on ju alati nii palju teha ja mida vähem segavaid faktoreid, seda kiiremini saad asjadega edasi liikuda,“ leiab Kristel.