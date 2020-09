Maailm Poola piiskop lubas lapsi seksuaalselt väärkohelnud preestril aastaid tööd jätkata Toimetas Aare Kartau , täna, 16:11 Jaga: M

Piiskop Dziuba varjas preestrite võikaid tegusid. Foto: twitter.com/oko_press

Avaliku kriitika kasvades on Vatikan alustanud vastuolulise Poola piiskopi suhtes põhjalikumat uurimist. Ilmnes, et piiskop teadis, et kohalikud preestrid väärkohtlevad seksuaalselt lapsi, ent otsustas seda eirata, rikkudes sellega kiriku suuniseid ja Poola seadusi. Kõnealune juhtum on üks viimastest Poolas hiljuti esile kerkinud vaimulike väärkohtlemise süüdistustest.