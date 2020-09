President Kersti Kaljulaid riigikogule: äratuskell, austatud riigikogu, on juba kõlanud

Need pikaajalise arengu riskid tuleb targa eestvedamise kaudu maandada. Seda tööd saab teha siin saalis.

On aeg, kus riik suunab suuremate summadega kui iial varem me majanduse arengut. Siin on võimalus suunata me majandus keskkonnasõbraliku arengu teele – ja oht raisata eilse päeva kinnihoidmise eest maksmisele.

Ja siis on meil pandeemia. Võitlus viirusega tähendab, et meie tavapärased õigused võivad olla piiratud, teatud suurema ühiskondliku hüve – inimeste hukkumise vältimise – nimel. Aga need piirangud peavad olema ühetaolised ja proportsionaalsed.

Olukorda võib vaadata ka nii, et just pandeemia annab meile lihtsa põhjuse oma põhiseadusega antud vabaduste sisustamisest senisest rohkem kõneleda. Seda on nagunii vaja.

Meie erakondade maailmavaated on just viimasel kümnendil hakanud rohkem ja põhimõttelisemalt eristuma isikuvabaduste ja universaalsete õiguste teljel. Ka siin saalis on käsitlused sellest, mis on riik ja millised on inimeste vabadused, erinevamad kui kunagi varem sel sajandil.

See on aus ja oluline arutelu ja seda vaidlust tulebki pidada. Vaidlust selle üle, mis on peamine: inimene ja tema vabadused või riik ja ühised riiklikud eesmärgid.

Selle vaidluse pidamine tuleb meie demokraatiale kasuks, parandab meie inimeste arusaamist universaalsetest inimõigustest ja meie oma põhiseadusest. Õiguste ja vabaduste loovutamine on tihti protsess, mis käib väikeste sammudega, kuni ühel hetkel taibates on juba hilja või võimatu midagi muuta. Sellest rääkimine, selle teadvustamine on parim viis taolist teed vältida.