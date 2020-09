OTSEÜLEKANNE JA GALERII | Riigikogu kogunes avaistungile, presidendi kõne ajal lahkus osa saadikuid saalist 

Presidendi kõne ajal lahkusid osa EKRE saadikuid saalist. Kert Kingo ütles Õhtulehele, et lahkus saalist.protestiks. "Presidendi kõne sisu ei oska kommenteerida, aga see on minu protest selles suhtes, et president tunnustas naiste vastu verbaalset vägivalda kasutanud isikut," ütles Kingo, et protesti eeskujuks oli president ise, kes oma ajal Marti Kuusiku ametisse nimetamise ajal saalist lahkus. "Pärnits on minu suhtes isiklikult verbaalset vägivalda kasutanud ja ma loen presidendi käitumisest välja signaali, et ta toetab seda, " põhjendas Kingo lisades, et just president oli see, kes pani pilte Pärnitsast kleidis oma ametlikule Facebooki-lehele.