Saksa valitsus: Rootsi ja Prantsusmaa laborid kinnitasid Navalnõi mürgitamist Novitšokiga 

Saksa valitsuse pressiesindaja Stegffen Seibert ütles, et hiljuti koomast ärganud Vene opositsioonipoliitikult võetud proovid saadeti ka Haagis asuvale Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW). „OPCW uuringutest sõltumatult on nüüd kolm laborit tuvastanud iseseisvalt, et Navalnõi mürgistuse põhjustas militaarne närvimürk,“ sõnas Seibert ja lisas, et see on keemiarelvade konventsiooni tõsine rikkumine.