Uurija meenutab keskturu mõrtsukvägistaja tabamist: keldrisse maetud tüdruku käekell veel töötas, aga see näitas teist aega... 

1997. aastal mõisteti naisetapja 15 aastaks vangi. 2009. aastal taotles ta vanglast ennetähtaegset vabastamist. Prokurör tema taotlust ei rahuldanud, põhjendades, et oli suur risk, et mees paneb toime uusi kuritegusid, kuna vanglas viibimine polnud tema väärtushinnanguid muutnud. “Ta on kombinatsioon röövmõrtsukast, seksuaalmaniakist ja kelmist,” iseloomustas teda kunagi süüdistaja Andres Ülviste.

Uunot on nimetatud Eesti julmimaks naisetapjaks, kuid teda tabanud uurija selle tiitliga ei nõustu. “Nii ei saa öelda. Iga tapmine on julm. Iga ohver on ohver ja väärib võrdselt kaastunnet. Küll aga on erinevad ja raskuselt "kaalutavad" mõrva motiivid ja toimepanemise viis. Eestis on toimunud kindlasti veel sadistlikumaid mõrvu. Ka motiive on olnud tavainimese jaoks veel raskemini mõistetavaid. Siin on olnud lapsetapjaid, raugatapjaid... Meil on olnud oma inimsööja,” toob ta näiteid.