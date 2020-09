Minister Aab: järgmisel aastal avalikus teenistuses palgad ei kasva 

Aab toonitas, et avalikus sektorid on palgad pikkalt erasektorist maas olnud.

„Küsite, kas me tahame neist mööda jõuda? Ei, seda mitte. Aga soovime selle poole liikuda ja oleme teatud valdkondadega alustanud. Näiteks tervishoid,“ rääkis minister. Ta lisas, et aruande järgi on avaliku sektori palkade keskmine 12 protsenti maas erasektori samaväärse töö palga keskmisest. See tähendab, et jurist teenib erasektorisse kuuluvad advokaadibüroos paremini kui riigiametis.

„Mis järgmisel aastal saab? Seda otsustab valitsus. Tunnetus on see, et järgmine aasta avalikus teenistuses palgad ei kasva. Suur osa on kohalikel omavalitsustel. Riigi keskvalitsuse poole pealt palgatõusu ei tule. See on otsus mis tuleb nüüd septembri jooksul riigieelarve raames langetada,“ sõnas minister.