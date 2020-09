ÕL VIDEO | RÄPPIVA ÕPETAJAGA JUBA IGAV EI HAKKA! Ajalootund algas sööklajärjekorra räpiga 

Ta on välja töötanud uusi aktiivõppe meetodeid, mida jagab lahkelt ka kolleegidega. Kasvõi küsimuste vahetamise mäng, mille puhul iga õpilane saab paberil ühe küsimuse, näiteks et mis aastal algas Esimene maailmasõda. Paarilised esitavad siis vastamisi küsimusi.

"Ma mõtlen alati, et õppijana ma ei tahaks lihtsalt istuda ja kuulata. Tahan olla tegevuses. See ei tähenda, et ma kogu aeg käin ringi ja mängin. Aga meetodid võiksid olla vahelduvad. Kui õpilased ütlevad, et neile see sobib ja meeldib, siis ma kuulan nende arvamust," tõdeb Reesi.