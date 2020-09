WHO: maailmas lisandus rekordarv uusi nakatunuid 

Eelmainitud kolmes riigis on ka kõrgeim diagnoositud nakatunute koguarv – selles pingereas juhib aga India ees USA. Ameerika Ühendriikides on tuvastatud 6,7 miljonit koroonajuhtumit, Indias 4,8 ja Brasiilias 4,3 miljonit. Miljoni diagnoositud nakatanud piiri ületab ka Venemaa (1 068 320).

WHO ametnikud hoiatasid, et järgnevatel kuudel kasvab tõenäoliselt taas ka igapäevaste koroonasurmade arv. „See läheb karmimaks. Oktoobris ja novembris näeme enam surmasid,“ sõnas WHO Euroopa osakonna juht Hans Kluge. Viimastel nädalatel on nakatunute arv mitmetes Euroopa riikides järsult tõusnud. Hispaanias ja Prantsusmaal on haigusjuhtumite kasv märkimisväärselt kiire.