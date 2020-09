KLIIMA SOOJENEMINE: Gröönimaa liustiku küljest murdus suur jääpank 

Lahtimurdunud jääpanga pindala on umbes 110 ruutkilomeetrit. Satelliidipilt näitab, et see purunes paljudeks väikesteks tükkideks.

Samal teemal TEADLASED LÖÖVAD HÄIREKELLA: kliimasoojenemine kogub ohtlikult hoogu 13. august 2020, 18:57 MUREKOHT: Gröönimaa mandrijää sulab aina kiiremini 11. detsember 2019, 14:25 Nioghalvfjerdsfjorden ehk 79N liustik on umbes 80 km pikk ja 20 km lai. See on Kirde-Gröönimaa jäävoolu [liikuv liustiku vorm] ujuv esiots. 79N liustik jaguneb selle esiservas kaheks – üks väike haru ehk Spalte liustik pöörab otse põhja. Just see ongi nüüd lagunenud.

„Selle piirkonna atmosfäär on alates 1980. aastast soojenenud umbes kolme kraadi võrra,“ sõnas Saksa geograafiainstituudi liige dr Jenny Turton. Teatavasti tuvastati mullu ja tänavu suvel seal rekordiliselt kõrgeid õhutemperatuure. Seega sai Spalte tugevalt kahjustada juba 2019. aastal. Tänavuse suve soojus sai sellele saatuslikuks. Lagunenud Spaltest sai n-ö „jäämägede laevastik“.

Tähelepanelikult satelliidipilte vaadates võib näha, et kõrged temperatuurid soosivad sulamist ja liustike peale on tekkinud mitmed tiigikesed. Sellisel (vedelal) kujul vee tekkimine liustikele on sageli problemaatiline. Vesi aitab jääd sinna tekkinud pragudesse tungides lõhkuda.