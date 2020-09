Sisuturundus Eestile ainuomane traditsioon – silikaattellisest korstnapits! Silikaat.ee , täna, 09:00 Jaga: M

GALERII

Silikaattellise tootmine Eestis sai alguse 1910. aastal, kui alustas tööd ettevõte nimega Tallinna silikaat-telliskivi vabrik O. Amberg ja Ko. Kasutusele võeti 1880. aastal Berliinis dr. W. Michaelise poolt patenteeritud autoklaavitehnoloogia, kus lubja ja liiva segu töödeldakse autoklaavis kõrge rõhu all 170-180 kraadi juures. Tulemuseks on tugev ja ilmastikukindel ehitusmaterjal, mis on leidnud laialdaselt rakendust 20. - 21. sajandi arhitektuuris ning on hästi tuttav paljudele ehitajate põlvkondadele.