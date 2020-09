Venemaa kohalikel valimistel võidutses võimupartei, ent Navalnõi toetajad saavutasid harvaesinevat edu 

Esialgsed ametlikud tulemused näitavad, et Vladimir Putini toetatud Kremlimeelsed poliitikud võitsid valimised ülekaalukalt Komi, Tatarstani, Kamtšatka ja veel enam kui kümnes piirkonnas. Kõiki tulemusi pole veel avaldatud, sest hääli alles loetakse.

Navalnõi toetajad saavutasid harukordset edu Venemaa suuruselt kolmandas linnas Novosibirskis ja ülikoolilinn Tomskis. Esialgsed tulemused näitavad, et Ühtne Venemaa kaotas mõlemas linnavolikogus enamuse. Navalnõi lähedase toetaja Leonid Volkovi sõnul hävitab see täielikult müüdi, et riigis on liberaalide toetus vaid 2% ja nende taga seisavad vaid hipsterid.

Ühtse Venemaa peasekretär Andrei Turtšak kuulutas seevastu, et partei saavutas „kindla võidu“. Sõltumatu vaatlusorganisatsioon Golos teatas, et enne valimisi keelati paljudel opositsioonitegelasel kandideerimine – samuti mitmel Kommunistliku partei liikmel. Sõltumatud vaatlejad kritiseerisid ka võimude sammu venitada valimised kolmepäevaseks, mistõttu on keerulisem pettust tuvastada.

Kui Navalnõi mürgitati, jätkasid tema toetajad „aruka hääletamise“ strateegiat. Nad andsid valimistel üles enam kui tuhat kandidaati, kes võisid nende arvates valitsevale parteile vastu saada. Tomskis võitis Ühtne Venemaa teadaolevalt 12 kohta 37st. Kohaliku valimisametniku Tatiana Dorošenko sõnul pole Ühtne Venemaa tema ametis oldud aja ehk viimase 15 aasta jooksul nii halvalt esinenud. „See on näide suurepärasest juhtumist. Poliitikasse on võimalik ka tegelikult sekkuda ja see pole enam nii kasutu, nagu varem tundus“. Paljudes piirkondades hääli veel loetakse, mistõttu on veel keeruline ennustada, kui edukas Navalnõi strateegia oli.