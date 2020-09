Eesti uudised REFORM EI MUUNUD MIDAGI: proviisorid on endiselt suurtest kettidest sõltuvuses Eesti Päevaleht , täna, 08:06 Jaga: M

Apteekide sulgemise lugu Foto: Robin Roots

Pool aastat pärast 1. aprillil toimunud reformi ütlevad apteekrid ja terviseametnikud, et toonane apteegistiihia kuulutamine oli poliitikute udujutt, sest apteeke on isegi mõnevõrra rohkem kui enne reformi ja ravimid on endiselt lettidel.