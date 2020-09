GALERII | Teadlased ja tudengid nõuavad Toompeal teadusrahastuse korrastamist 

"Seisan siin ees, et edastada tervet üliõpilaskonda painavat muret. mis vajab kiiremat lahendust nüüd ja praegu On aeg heita kõrvale kõik mõttetud vaidlused ja keskenduda kõige olulisemale - meie riigi tulevikule. Ristteel, kuhu oleme täna jõudnud, on vaid vaid kaks lahendust: investeering ja areng või stagnatsioon ja eelarvekärped," kõneles Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog.

"Meile, üliõpilastele üle Eesti, on saabunud oluline verstapost, kas ka edaspidi on säilinud ligipääs kvaliteetsele eestikeelsele kõrgharidusele ja jätkusuutlikule teadusele. On kurb näha, et õpetajad ja õpetamine on ühiskonnas väärtustamata," lausus Pilliroog ja lisas, et muutuma peab arusaam, et õpetamine ülikoolis toimub ainult õppejõu heast tahtest.