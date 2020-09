Õiguskantsler uurib hauaplatsi tasude õiguspärasust 

Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja Tallinna linna kalmistutel hauaplatsi ettevalmistamise eest võetavate tasu küsimuses, mis on 135 eurot 1-kohalise hauaplatsi, 198 eurot 2-kohalise ja 270 eurot 3-kohalise hauaplatsi ettevalmistamise eest. Samuti märkis avaldaja, et kui hauaplats puudub, on ettevalmistustasu tasumine kohustuslik. Kalmistuseaduse järgi tuleb surnu matmise kulud kanda surnu omastel. Matmisega vahetult seotud kulude eest tasu võtmist kalmistuseadus ei keela. Seevastu kalmistu üldiseid kulusid (sh matmiskohtade rajamine, vanade matmispaikade kasutusele võtmine, kalmistu laiendamine, juurdepääsuteede rajamine) tuleb kalmistuseaduse järgi kanda kalmistu haldajal. Kui matmiseks hauaplatsi veel pole, ei näe seadus ette võimalust võtta omastelt raha hauaplatsi nii-öelda väljastamise eest, isegi kui matmise võimaldamiseks on vaja teha suuremaid ettevalmistustöid, märgib õiguskantsler. Ta palub Tallinna keskkonna-ja kommunaalametilt selgitust, kes ja millise õigusaktiga on kinnitanud Tallinna kalmistute teenuste hinnakirja ja millisel juhul võetakse surnu omastelt lisaks hauastamise tasule ka hauaplatsi ettevalmistamise tasu.