Politsei alustas motomeeste elu ohustanud okastraadi juhtumis uurimise 

„Oleksin võinud näha maas vedelemas sõpra, keha ühel pool, pea teisel pool,“ on enduurosporti harrastav Kristo Kotkas rääkinud augusti lõpus Männikul aset leidnud õnnetusest. Ta sõitis oma sõbra taga, kelle paiskas ratta seljast puude vahele tõmmatud okastraat. Mehe elu päästis kaelakaitse. Männikul tegutseva enduurospordiklubi presidendi Toomas Triisa sõnul on selliseid õnnetusi sel aastal aset leidnud juba viis-kuus.

Põhja prefektuurist öeldi, et juhtunu kohta on avaldus laekunud ja asjas on menetlust alustatud.